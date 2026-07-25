Rafael Leao ha dichiarato di aver parlato con il club, ma non ha confermato se lascerà il Milan. La situazione tra il giocatore e la società resta incerta, dopo anni caratterizzati da rinnovi e richieste di trasferimento. Leao non ha ancora preso una decisione definitiva e non ha annunciato un addio imminente. La vicenda si inserisce in un contesto di continui cambi di posizione e trattative, senza che siano stati definiti i termini di un eventuale trasferimento.

Le ultime pagine del romanzo tra Rafael Leao e il Milan raccontano il capitolo della “giravolta“. Sempre che tali siano, in un intreccio costellato dal 2019 da glorie e delusioni, rinnovi convinti e richieste di addio quantomeno avventate. Da un podcast brasiliano il portoghese prova a ridefinire le proprie intenzioni: "Avevo già parlato con il Milan della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà". Leao non si nasconde e parla dal Sudamerica mentre trascorre le vacanze sulla costa turca, dove Galatasaray e Fenerbahce (che pare agire più per disturbo) potrebbero garantirgli ingaggi molto elevati. Il suo sguardo resta rivolto soprattutto all’Inghilterra, anche se l’ Aston Villa sembra orientato verso altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La giravolta di Leao. "Ho parlato con il Milan ma non so se andrò via»

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