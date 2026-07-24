L’attaccante ha confermato di aver discusso con la società sulla possibilità di un trasferimento. Ha aggiunto che si presenterà il 29 luglio e che, fino ad allora, continuerà a dare il massimo in allenamento. Non ci sono state smentite ufficiali riguardo alle sue parole. Ha anche detto di studiare diverse opzioni, ma di rispettare l’attuale club finché resterà. Nessun dettaglio sulle eventuali destinazioni future è stato comunicato ufficialmente.

2026-07-24 11:19:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: “ Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto “. Così l’attaccante del Milan Rafa Leao nel corso di una intervista al podcast brasiliano ‘Podpah’, a proposito del suo possibile futuro lontano dal Milan. “ Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni,... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Leao fa chiarezza sul futuro: “Ho parlato con il Milan, studierò le varie opzioni ma finché sarò qui…”

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Galatasaray, Bremer ve Rafael Leao'yu istiyor. (Corriere dello Sport) x.com

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