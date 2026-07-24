Rafael Leao ha dichiarato di aver parlato con il Milan e di voler valutare diverse opzioni per il futuro. Durante un’intervista al podcast brasiliano ‘Podpah’, l’attaccante ha confermato l’interesse a esplorare alternative alla sua attuale squadra, nella quale gioca dal 2019. Non sono state fornite dettagli sui possibili trasferimenti o sulle tempistiche, ma la discussione sul mercato rimane aperta.

Rafael Leao nel corso di una intervista al podcast brasiliano ‘Podpah’ ha parlato della possibilità ormai concreta di lasciare il Milan, squadra nella quale milita dal 1999. “Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto”, ha spiegato il calciatore portoghese che ha tra l’altro concluso un Mondiale giocato senza brillare. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafael Lea?o 1??0?? (@iamrafaeleao93) “Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Rafa Leao sul mercato: “Ho parlato con il Milan, studierò le varie opzioni”

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RAFA LEAO SHOCK: VADO VIA, ADDIO MILAN. VOGLIO UNA NUOVA SFIDA

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