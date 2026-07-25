Una giovane promessa del tennis ha vinto la prima edizione della “One Point Cup”. Due settimane fa si trovava a Wimbledon, dove si allenava con Jannik Sinner e aveva raggiunto le semifinali del torneo juniores sull’erba di Londra. Ora, ha conquistato il titolo della competizione, dimostrando di saper competere a livello internazionale. La vittoria è arrivata dopo aver superato diversi avversari nel torneo.

Due settimane fa era a Wimbledon ad allenarsi con Jannik Sinner e a spingersi fino alle semifinali del torneo juniores sull’erba di Londra, ora è il vincitore della prima edizione della One Point Cup. Sono state giornate intense per Raffaele Ciurnelli, giovane promessa del tennis italiano, che ha trionfato sul centrale in terra rossa dello Sporting Club Milano2 di Segrate. La One Point Cup riprende il format già apprezzato durante gli ultimi Australian Open con uomini e donne, professionisti e amatori, tutti nello stesso tabellone ad affrontarsi senza distinzioni di genere e categoria. Ogni partita si decide in un unico punto. Ma se a Melbourne a spuntarla fu un amatore capace anche di eliminare Sinner, a Segrate il premio di 5mila euro è andato a un professionista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La giovane promessa Ciurnelli si aggiudica la prima edizione della “One Point Cup“

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