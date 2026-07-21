Nel torneo del circuito ITF “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup” a Segrate, sono iniziati i primi incontri del tabellone principale. Tra le partite disputate, si è verificata una sorpresa con l’eliminazione del quinto favorito, Marc Majdandzic, che si è ritirato durante il suo match. Nel frattempo, nel derby a Ciurnelli, si è visto un avanzamento di Beraldo. La competizione prosegue con le sfide programmate nelle prossime ore.

È cominciata a Segrate la “TempoCasa Sporting Club Milano2 Cup“, torneo maschile inserito nel circuito ITF Men’s World Tennis Tour M15 con i primi incontri del tabellone principale e la prima sorpresa: l’uscita di scena del quinto favorito Marc Majdandzic. Il tedesco si è ritirato all’inizio del secondo set, sul punteggio di 36, 02 contro il ventenne figlio d’arte Lorenzo Beraldo, erede degli ex professionisti Flora Perfetti (fu numero 54 Wta) e Fabio Beraldo, arrivato alla soglia della top-300. Il primo derby azzurro del torneo che vedeva affrontarsi Raffaele Ciurnelli (nella foto) e Niccolò Ciavarella è andato appannaggio del primo, impostosi in rimonta con il punteggio di 46, 60, 63, dopo un inizio sofferto in cui Ciavarella pareva avere qualche arma in più dell’avversario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il torneo del circuito ITF. Sporting Cup, derby a Ciurnelli. Majdandzic si ritira, avanza Beraldo

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Sporting Club Milano2 Cup: a Milano il tennis mondiale

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