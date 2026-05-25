Olympius Cup il Fermi si aggiudica la quarta edizione e sale sul tetto di Modena

C’è una nuova regina nell’Olimpo di Modena: è il Fermi, vincitore della quarta edizione di Olympius Cup, il torneo degli istituti superiori di Modena e provincia che si è concluso domenica 24 maggio nella suggestiva cornice di uno stadio "Dino Ferrari" di Maranello gremito da circa 1500 persone. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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