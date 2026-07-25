Un investimento di 100 milioni di euro è stato annunciato per la riqualificazione della Pinetina, il centro sportivo dell'Inter. I fondi saranno destinati alla costruzione di nuove strutture per la prima squadra, le squadre giovanili e le Inter Women. La struttura, simbolo della storia del club, si prepara a un futuro con miglioramenti e ampliamenti. La notizia arriva dopo le recenti vicende legate a partite e trasferimenti di giocatori.

In direzione del futuro, portando tutto il carico della sua nobile storia. La Pinetina, casa Inter. Cento milioni di investimento, nuove strutture per prima squadra, squadre giovanili e Inter Women. Una città del calcio a tinte nerazzurre. Perché Pinetina significa il reparto maternità delle squadre che per decenni hanno scritto la storia del calcio italiano, significa il luogo dove le squadre sono diventate famiglia, tra allenamenti, scherzi, inevitabili incomprensioni, qualche lite, successive riappacificazioni. Tutto ebbe inizio poco più di sessant’anni fa, in un’Italia completamente diversa. La Pinetina nacque infami all’alba degli anni 60 perché un giorno il Mago - Helenio Herrera - caldeggiò ad Angelo Moratti - presidente della Grande Inter, padre di Massimo - la necessità di un centro sportivo di proprietà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La fuga di Bobo, i biglietti di Ronnie, lo show di Mou e i 100 milioni: Pinetina, storie di ieri, oggi e domani

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