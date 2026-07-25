Inter la Pinetina cambia volto | investimenti da 100 milioni sullo storico centro sportivo le novità

Sul centro sportivo storico, la Pinetina, sono in corso lavori per un investimento di 100 milioni di euro. Le strutture vengono rinnovate e migliorate con nuovi impianti, mentre alcune aree vengono ampliamenti. I lavori coinvolgono la riqualificazione degli spazi e la creazione di nuove strutture, con l’obiettivo di rendere il complesso più moderno e funzionale. La ristrutturazione si estende su diverse aree del centro sportivo.

Un progetto imponente, un investimento da 100 milioni sulle strutture per cambiare il volto di Appiano Gentile e renderlo ancora più all’avanguardia. L’Inter cresce anche così e guarda al futuro consapevole che, di pari passo con il progetto sportivo, lo sviluppo degli asset immobiliari della casa nerazzurra è fondamentale. È una questione di strategia a lungo termine ma anche di visione e filosofia, concetti altrettanto importanti per la proprietà e per il presidente Beppe Marotta. L’Inter vuole immaginare il lavoro del domani e accompagnare qualsiasi cambiamento rendendo sempre più funzionale l’universo in cui gravitano quotidianamente i calciatori e ogni componente del club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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