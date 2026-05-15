Brescia | Mostra Il Carmine storie di ieri e di oggi

Il quartiere del Carmine diventa un grande archivio a cielo aperto, un luogo dove passato e presente dialogano attraverso la fotografia, la memoria e le storie di chi lo ha abitato e trasformato nel corso dei decenni. Nasce così Il Carmine, storie di ieri e di oggi, il grande progetto culturale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Il Carmine storie di ieri e di oggi

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Il Carmine, storie di ieri e di oggi: 400 fotografie raccontano il quartiereInaugurata la mostra fotografica diffusa nel quartire cittadino. Le immagini, 400, recuperate dagli archivi storici del Museo della Fotografia, allestite in 40 spazi. quibrescia.it