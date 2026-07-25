La foto di compleanno di Aida Yespica a Porto Cervo | a 44 anni il look che ha scatenato migliaia di commenti

A Porto Cervo, una donna ha condiviso sui social foto di un compleanno, attirando molta attenzione. La serie di immagini mostra il suo look, scelto per l’occasione, in una delle località più esclusive dell’estate italiana. La donna ha 44 anni e il suo stile ha suscitato migliaia di commenti tra gli utenti online. Le foto sono state scattate in un contesto di festa e relax, con un abbigliamento che ha catturato l’interesse degli spettatori.

Bastano pochi scatti pubblicati sui social per far parlare di sé, soprattutto quando la location è una delle più esclusive dell’estate italiana e la protagonista è una donna che ha fatto della sensualità il suo marchio distintivo. Aida Yespica ha scelto il Phi Beach di Porto Cervo per celebrare il suo 44esimo compleanno, regalando ai follower immagini che hanno rapidamente conquistato migliaia di interazioni e commenti. Il locale, incastonato nella costa smeraldina e frequentato da celebrities internazionali, ha fatto da cornice perfetta per una serata all’insegna dell’eleganza e del glamour. La showgirl venezuelana, naturalizzata italiana e volto noto della televisione e del gossip nostrano, ha documentato il momento con quella spontaneità studiata che caratterizza le star del web contemporaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Momento doro per Aida Yespica, ha un nuovo amore e ha ritrovato suo figlio dopo gli anni drammatici

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