Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli e Pietro di Muccio festeggiano oggi il loro compleanno. Tra loro, l'attrice e l'ex calciatore sono i più noti, mentre gli altri sono riconosciuti in vari settori come politica, giurisprudenza e cinema. La data di nascita di ciascuno varia tra gennaio e dicembre, con celebrazioni che si svolgono in diverse parti del mondo.

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio, Graziano Pellè, Giovanni Pitruzzella, Gianni Garko, Raffaello Morelli, Pietro di Muccio, Brigitte Nielsen, Arianna Huffington, Marzio Breda, Pierluigi Pairetto, Domenico Siniscalco, Lucrezia Ricchiuti, Carlo Verdelli, Francesco Pionati, Umberto d’Ottavio, Gian Luca Galletti, Rosalinda Celentano, Andrea Perroni, Marius Stankevicius, Nicola Ferrari, Andrea Cristiano, Diego Ulissi, Giulia Salerno. Oggi 15 luglio compiono gli anni: Giovanna Pala, attrice; Brunetto Chiarelli, antropologo; Gianni Garko (Gianni Garcovich), attore; Roberto Luise, ex rugbista; Gianfranco Rocelli, politico;... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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