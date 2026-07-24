Aida Yespica, 44 anni, si è mostrata in bikini in Sardegna, condividendo foto sul suo profilo social. Le immagini ritraggono il suo aspetto in forma, mentre si trova in un ambiente di mare cristallino. La modella ha anche parlato del suo rapporto con una donna nota nel mondo dello spettacolo.

Aida Yespica non ha bisogno di annunci eclatanti per tornare sotto i riflettori. Le bastano il mare cristallino della Sardegna, un bikini minimal e quel suo modo naturale di stare davanti all’obiettivo. A 44 anni, festeggiati il 15 luglio, la showgirl venezuelana sfoggia una forma smagliante e condivide sui social un’estate all’insegna del sole, della leggerezza e di un nuovo equilibrio amoroso. Gli scatti pubblicati nelle ultime settimane raccontano una donna sicura di sé, pienamente consapevole del proprio fascino e ancora capace di catturare l’attenzione. Ma questa volta, dietro i costumi e gli scenari da cartolina, si intravede qualcosa di più di una semplice vacanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Aida Yespica, le foto in bikini a 44 anni e l’amore per una donna famosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aida Yespica, confessione bomba: “Ho amato una donna famosa…”

Leggi anche: “Mi sono innamorata di una donna famosa, la conoscete tutti”: la confessione inaspettata di Aida Yespica

Temi più discussi: Aida Yespica incanta sui social: le foto del compleanno fanno impazzire tutti; Aida Yespica, il compleanno a Porto Cervo fa impazzire Instagram: un dettaglio del look non passa inosservato; Aida Yespica incanta sui social: le foto del compleanno fanno impazzire tutti; Aida Yespica, il compleanno a Porto Cervo fa impazzire Instagram: un dettaglio del look non passa inosservato.

Questa foto, tipo la madeleine di Proust, mi ha sbloccato il ricordo di me alle medie che guardavo la TV mentre la Yespica e Antonella Elia si menavano come pazze. Cosa eravamo youtu.be/Nu6AzIawG9U?is… x.com

Aida Yespica, chi è il nuovo fidanzato Giovanni: È innamoratissima | Grande novità anche sul figlio AronAida Yespica ha un nuovo fidanzato che si chiama Giovanni ed è innamoratissima: novità anche su suo figlio Aron ... ilsussidiario.net

Aida Yespica è di nuovo innamorata: al suo fianco adesso c'è Giovanni (ma lei non ha mai dimenticato la donna per cui perse la testa)L'ex modella avrebbe ritrovato l'amore, anche se sul suo cavaliere al momento si hanno pochissime informazioni ... today.it