Luca Esposito, giornalista di 53 anni, è stato ucciso il 19 luglio nelle campagne di Eboli. Durante le indagini sono emerse informazioni su una doppia vita, con finte lauree e un impiego alla Regione che non risultava esistente. La donna indicata come sua moglie, farmacista, non risulta mai essere stata registrata come tale. Le autorità stanno analizzando i dettagli relativi alle sue attività e alle relazioni personali.

La doppia vita di Luca Esposito, il giornalista 53enne ucciso nelle campagne di Eboli il 19 luglio, aveva rappresentato inizialmente anche un ostacolo alle indagini, costringendo gli investigatori a tenere aperte tutte le piste possibili, anche se gli indizi raccolti hanno portato all'identificazione del killer: un 26enne tunisino che poi ha confessato nel corso della notte. Tra le mezze verità, i racconti di fantasia e una vita parallela narrata a conoscenti e amici, sono spuntati un finto lavoro, finte lauree, una finta residenza e una moglie fantasma. Ma si parte innanzitutto dal suo nome: all'anagrafe Luigi Esposito, 53 anni, era conosciuto da tutti come Luca, tant'è che firmava tutti i suoi articoli così. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - La doppia vita di Luca Esposito, le finte lauree e il lavoro alla Regione che non c'era oltre alla moglie farmacista mai esistita

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