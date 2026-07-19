Luca Esposito, noto come Luigi sui social, era un giornalista pubblicista con due lauree. La sua ultima foto risale a tre settimane fa. Viveva da solo, seguiva il calcio e lavorava nel settore dell'informazione. La sua attività professionale e la vita privata erano documentate sui profili social. La notizia della sua morte ha portato attenzione sulla sua figura e sul suo percorso.

La sua ultima foto sui social risale a tre settimane fa. Sul profilo di Luigi Esposito, Luca per tutti, il giornalista pubblicista ucciso probabilmente a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Eboli (Salerno) e il cui corpo è poi stato dato alle fiamme, si era ritratto in un angolo dell'Approdo Resort, una nota struttura ricettiva di San Marco di Castellabate. Sotto quell'immagine pubblicata sul suo profilo di Instagram, da oltre 17 mila follower, si raccoglie ora il dolore e lo sconcerto di quanti lo conoscevano anche solo per il suo lavoro di cronista sportivo. Iscritto nell'Elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti della Campania dal 2012, Luca Esposito era un appassionato e conoscitore di calcio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Chi era Luca Esposito, il giornalista ucciso: due lauree, la vita da single, il calcio e il lavoro di pubblicista

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Morto il famoso giornalista: svelata identità del cadavere carbonizzato trovato a Eboli

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Chi era Luigi “Luca” Esposito, il giornalista ucciso e dato alle fiamme: il legame viscerale con il calcio e il compleanno pochi giorni faLuigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato morto e dato alle fiamme poche settimane dopo il suo compleanno, il 4 luglio.

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Luigi 'Luca' Esposito, ecco chi era il giornalista ucciso ad Eboli, pochi giorni fa il suo compleannoSi occupava di sport, seguiva la Salernitana e le altre squadre di serie C. Era un opinionista Tv, collaborava con quotidiani ed era un editorialista. Luca Esposito (all'anagrafe Luigi), ucciso nel Sa ... ansa.it