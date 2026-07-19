Luca Esposito, giornalista pubblicista, è stato trovato morto. La sua ultima foto sui social risale a tre settimane fa sul profilo di Luigi Esposito, noto come Luca. Era laureato, single e appassionato di calcio. Lavorava sia come pubblicista che presso l’Arpa. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la cerchia di amici e colleghi.

La sua ultima foto sui social risale a tre settimane fa. Sul profilo di Luigi Esposito, Luca per tutti, il giornalista pubblicista ucciso probabilmente a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Eboli (Salerno) e il cui corpo è poi stato dato alle fiamme, si era ritratto in un angolo dell'Approdo Resort, una nota struttura ricettiva di San Marco di Castellabate. Sotto quell'immagine pubblicata sul suo profilo di Instagram, da oltre 17 mila follower, si raccoglie ora il dolore e lo sconcerto di quanti lo conoscevano anche solo per il suo lavoro di cronista sportivo. Iscritto nell'Elenco dei pubblicisti... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Chi era Luca Esposito, il giornalista ucciso: due lauree, la vita da single, il calcio, il lavoro di pubblicista e quello all'Arpac

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Eboli, il giornalista Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco: il corpo dato alle fiamme

Notizie e thread social correlati

Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, noto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un terreno isolato lungo la statale 7bis in provincia di...

Eboli, ucciso e poi bruciato in un campo: il cadavere di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente ArpacIl corpo di un uomo di 53 anni, conosciuto come Luca Esposito, è stato trovato carbonizzato in un campo di contrada Cioffi, lungo la statale 7bis,...

Temi più discussi: Eboli, trovato un corpo carbonizzato in un terreno: è il giornalista Luca Esposito; Cadavere carbonizzato a Eboli, indagini a tutto campo; Somma, Luca Esposito vola alla finale del Global Dance Open 2026; Debito pubblico a quota 3.150 miliardi, come 19 torri di monetine alte fino alla luna: i rischi e le strade per ridurlo.

Luigi 'Luca' Esposito, ecco chi era il giornalista ucciso ad Eboli, pochi giorni fa il suo compleanno. Sui social parlava di sport e calciomercato. Lo scorso mese ultima sua foto dal Cilento #ANSA x.com

Luca Esposito, chi era il giornalista e dirigente Arpac ucciso a Eboli: da Sportitalia a La Città di SalernoUna fine orribile e avvolta nel mistero ha strappato alla vita una figura stimata e conosciutissima in tutta la Campania, un uomo che per anni ha ... msn.com

[Luca Cerchione] Ausilio has basically finalized the signing of a BIG name for a good portion of the €60M budget reddit

Luigi 'Luca' Esposito, ecco chi era il giornalista ucciso ad Eboli, pochi giorni fa il suo compleannoSi occupava di sport, seguiva la Salernitana e le altre squadre di serie C. Era un opinionista Tv, collaborava con quotidiani ed era un editorialista. Luca Esposito (all'anagrafe Luigi), ucciso nel Sa ... ansa.it