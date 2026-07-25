Per la prima volta dopo anni, alcuni giovani scarafaggi sono stati visti attraversare la pioggia. Questa osservazione rappresenta un evento raro e inatteso, considerando la loro presenza in quell’area e le condizioni atmosferiche. La scena si è verificata in un momento di particolare attenzione ambientale, attirando l’interesse di chi si occupa di biodiversità urbana. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del gruppo o sulle implicazioni di questo avvenimento.

Per la prima volta dopo anni essere indiani è meraviglioso. Proprio quando la speranza sembrava perduta, sono arrivati loro. I giovani scarafaggi a cavallo della pioggia. La progenie dell’unione irriverente tra un giudice e uno scherzo. Sappiamo tutti com’è andata, ma ecco un riassunto, per la cronaca. In risposta a un commento arrogante e sprezzante del presidente della corte suprema indiana, Surya Kant, che aveva definito “scarafaggi” alcuni giovani indiani disoccupati, Abhijeet Dipke, uno studente che vive a Boston, ha pubblicato un commento su Instagram: “E se tutti questi scarafaggi si unissero?”. Milioni di persone hanno risposto al suo appello. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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