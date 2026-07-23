La protesta degli scarafaggi indiani Chi sono e cosa vogliono

Da tv2000.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di giovani in India sono scesi in piazza contro il governo Modi e il ministero dell’istruzione. La protesta, tra le più vaste degli ultimi anni, è stata repressa in alcuni casi con la forza dalla polizia. Gli studenti chiedono riforme nel sistema scolastico e maggiore attenzione alle loro esigenze. La manifestazione ha coinvolto diverse città e ha visto una partecipazione numerosa, con scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

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Migliaia di giovani in India scendono in piazza contro il governo Modi e contro il ministero dell’istruzione. Una delle più grandi proteste di massa degli ultimi anni nel paese asiatico repressa, in alcuni casi, con la forza da parte della polizia. Servizio di Marco Burini RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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