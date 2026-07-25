La cultura si irrobustisce e cresce Eventi danza musei | ecco le risorse

La regione ha approvato una legge dedicata alla cultura e alle imprese creative, con un investimento complessivo di 11 milioni di euro provenienti da fondi regionali ed europei. Tra luglio e agosto saranno pubblicati bandi per finanziare eventi, progetti di danza, esposizioni museali e altre iniziative culturali. La legge nasce dal percorso partecipativo della “Chiamata alle Arti” e mira a rafforzare il settore culturale locale.

La nuova legge regionale sulla cultura e l’impresa creativa, nata dal percorso partecipativo della "Chiamata alle Arti", oltre a riscrivere le coordinate degli eventi in Umbria, mette sul piatto del comparto 11 milioni di euro tra risorse regionali ed europee, attraverso bandi che verranno pubblicati tra luglio e agosto. Al centro ci saranno il sostegno alle imprese culturali e creative, lo spettacolo dal vivo e una serie di misure pensate per favorire una programmazione pluriennale e rendere il settore più stabile e strutturato. La nuova programmazione è stata illustrata ieri al Teatro Morlacchi dal vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, Tommaso Bori, presenti i dirigenti Paolo Mirti e Luigi Rossetti e la strategic advisor Linda Di Pietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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