La Notte dei Musei a palazzo Milzetti | danza e realtà virtuale si incontrano

Sabato 23 maggio il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna apre le porte alla Notte dei Musei con una novità inedita. All’interno dell’evento viene inaugurato il primo VR Corner di Dansite, un progetto ideato e curato dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto. Questa iniziativa permette ai visitatori di immergersi in un’esperienza di realtà virtuale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico della struttura attraverso un approccio innovativo e coinvolgente.

Sabato 23 maggio il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna inaugura il primo VR Corner di Dansite, progetto ideato e curato dal Centro Coreografico Nazionale Aterballetto per offrire un’esperienza immersiva in realtà virtuale, al fine di valorizzare il patrimonio artistico della. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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