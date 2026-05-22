Notte Europea dei Musei 2026 aperture a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani

Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, con aperture straordinarie a 1 euro nei musei e nei luoghi della cultura in Campania. Durante la serata si terranno eventi e iniziative di vario tipo nei diversi siti culturali della regione. Questa iniziativa prevede l'apertura notturna di diverse strutture, consentendo ai visitatori di accedere alle esposizioni e partecipare agli eventi fino a tarda sera. L’obiettivo è promuovere l'accesso alla cultura attraverso visite a prezzi contenuti e attività serali.

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Per la Notte Europea dei Musei, sabato 23 maggio aperture straordinarie a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani. Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM. La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. La Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa alla ventiduesima edizione dell’evento, proponendo l’apertura serale di musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale al costo simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente). 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Notte Europea dei Musei 2026, aperture a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Treviso apre alla Notte Europea dei Musei 2026: lesperienza più suggestiva dellanno Sullo stesso argomento Torna la Notte Europea dei Musei: aperture serali a 1 euro e tante iniziativeSabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal... Notte dei Musei 2026, aperture serali nei siti della Grande PompeiSabato 23 maggio ingressi a 1 euro tra Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia con spettacoli, visite guidate e percorsi serali Torna sabato 23 maggio... Sabato 23 maggio è la #NotteEuropeadeiMusei, apertura straordinaria serale di Palazzo Reale e Villa Pignatelli, con biglietto simbolico di 1 euro! Info: palazzorealedinapoli.org/evento/notte-e… #palazzorealenapoli #villapignatelli #unanottealmuseo # x.com Notte Europea dei Musei 2026: aperture straordinarie ed eventi musicaliTorna l'iniziativa della Notte dei Musei che coinvolge luoghi culturali italiani ed europei, che saranno aperti fino alle 2 di notte. it.blastingnews.com La Notte Europea dei Musei: curiosità e iniziativeLa Notte Europea dei Musei torna sabato 23 maggio con aperture straordinarie serali, ingressi gratuiti o a tariffa ridotta e iniziative speciali organizzate in tutta Europa. Per l'occasione, oltre a s ... itinerarinellarte.it Se potessi scegliere una città europea per il miglior stile di vita e qualità della vita, quale sarebbe? reddit