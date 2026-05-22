Notte Europea dei Musei 2026 aperture a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani

Da 2anews.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio si svolge la Notte Europea dei Musei, con aperture straordinarie a 1 euro nei musei e nei luoghi della cultura in Campania. Durante la serata si terranno eventi e iniziative di vario tipo nei diversi siti culturali della regione. Questa iniziativa prevede l'apertura notturna di diverse strutture, consentendo ai visitatori di accedere alle esposizioni e partecipare agli eventi fino a tarda sera. L’obiettivo è promuovere l'accesso alla cultura attraverso visite a prezzi contenuti e attività serali.

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Per la Notte Europea dei Musei, sabato 23 maggio aperture straordinarie a 1 euro con eventi serali nei musei e luoghi della cultura campani. Sabato 23 maggio si rinnova l’appuntamento con la Notte Europea dei Musei, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura su iniziativa del Ministero francese e sostenuta dal patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’UNESCO e dell’ICOM. La manifestazione nasce con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. La Direzione regionale Musei nazionali Campania partecipa alla ventiduesima edizione dell’evento, proponendo l’apertura serale di musei e luoghi della cultura su tutto il territorio regionale al costo simbolico di 1 euro (fatte salve le gratuità previste dalla normativa vigente). 🔗 Leggi su 2anews.it

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