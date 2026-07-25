Il Partito Democratico si mostra più soddisfatto dell’attuale situazione del governo, ritenendo che la coalizione sia in difficoltà. Nel frattempo, la leader del partito di opposizione si trova a dover affrontare il rischio di perdere le primarie, con una campagna che si fa sempre più competitiva. La leader del governo, invece, sembra orientata a gestire le sfide politiche senza una strategia chiara, muovendosi con decisioni frequenti e spesso imprevedibili.

Il Partito democratico è più ringalluzzito per lo stato anarchico della coalizione di governo che preoccupato per le proprie contraddizioni. Giorgia Meloni, in effetti, dà l’impressione di muoversi a tentoni nel tentativo di respingere la grande offensiva vannacciana. Giorno dopo giorno, il generale si pappa spicchi di melonismo, pezzi dell’elettorato di Fratelli d’Italia. D’altronde, o tutti i sondaggi sbagliano o è vero che Fratelli d’Italia sta perdendo terreno a ogni rilevazione. Questo è il dato politico più eclatante che sta passando un po’ inosservato. Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia è Giorgia Meloni) versa sangue a favore di Roberto Vannacci che, specularmente, cresce in progressione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La crisi di Meloni entusiasma il Pd, ma Schlein rischia tutto alle primarie

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