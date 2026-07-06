In Spagna, il socialista Pedro è in declino, mentre in Italia la leader del PD lo considera un modello. Secondo la dirigente, i valori socialdemocratici sono ancora attuali, evidenziando come la loro applicazione durante la pandemia e la crisi energetica legata alla guerra di Putin abbia dimostrato la loro validità. La posizione si inserisce nel dibattito interno al partito sulla validità delle politiche socialdemocratiche.

«I valori socialdemocratici sono più vivi che mai. La risposta alla pandemia o alla crisi energetica provocata dalla guerra di Putin ha dimostrato la loro validità. Il paradosso è che i governi che appartengono ad altre famiglie ideologiche alla fine hanno adottato politiche chiaramente socialdemocratiche. È la realtà nella quale viviamo che ha rivitalizzato questi valori, perché le società esigono una politica utile per affrontare le disuguaglianze e proteggere la gente dalle ricette che hanno condotto al disastro durante l'ultima crisi finanziaria». Soltanto pochi anni fa, nel dicembre del 2022, in una intervista al quotidiano «Avanti!»... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La crisi di Pedro, il socialista amato dal Pd. In Spagna è al declino ma per Schlein è un modello

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Pedro Sánchez: simbolo della Spagna e che metà Paese odia

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