Sondaggi politici continua la crisi di FdI e Pd | Meloni e Schlein in costante calo Vannacci continua a salire

Notizia in breve

I sondaggi politici mostrano un rallentamento per i leader di FdI e Pd, con Meloni e Schlein in calo. Vannacci continua a salire, mentre non si registra nessun sorpasso. La crescita più evidente riguarda Futuro Nazionale, che si rafforza nelle rilevazioni più recenti. Nessun cambiamento di rilievo nelle posizioni di primo piano, ma si evidenzia una tendenza di stabilizzazione e consolidamento per alcuni partiti.