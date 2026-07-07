Sondaggi politici continua la crisi di FdI e Pd | Meloni e Schlein in costante calo Vannacci continua a salire
I sondaggi politici mostrano un rallentamento per i leader di FdI e Pd, con Meloni e Schlein in calo. Vannacci continua a salire, mentre non si registra nessun sorpasso. La crescita più evidente riguarda Futuro Nazionale, che si rafforza nelle rilevazioni più recenti. Nessun cambiamento di rilievo nelle posizioni di primo piano, ma si evidenzia una tendenza di stabilizzazione e consolidamento per alcuni partiti.
Nessun sorpasso, ma qualche rallentamento. Mentre l’unica certezza delle ultime settimane, che continua a consolidarsi, è l’ascesa di Futuro Nazionale. Gli ultimi sondaggi confermano le tendenze registrate di recente, compreso il calo di Fratelli d’Italia e Pd: entrambi i partiti di testa continuano a perdere consensi. Il sondaggio di Swg per il TgLa7 mostra quindi un nuovo calo per i due partiti più forti delle coalizioni che si fronteggeranno alle prossime elezioni politiche. Questa settimana si aggiunge anche la flessione del Movimento 5 Stelle, che viene comunque da un periodo molto positivo. In crescita, invece, tutti gli altri principali partiti: Forza Italia, Avs e anche la Lega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Ultim'ora sondaggi politici sono guai crolla la destra, Schlein a picco, Vincono CONTE e VANNACCI
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