Le tazzine sono vuote e le vetrine prive di prodotti, mentre davanti alla storica pasticceria si trovano lavoratori con le braccia incrociate. I dipendenti denunciano pagamenti di stipendi a rate e carenze di personale. La situazione ha portato a una manifestazione di protesta, con lavoratori che chiedono il rispetto dei loro diritti. La crisi interna ha reso impossibile garantire il normale servizio ai clienti.

Le tazzine sono vuote, le macchine del caffè spente e le vetrine senza cornetti né paste. Davanti alla storica pasticceria Gamberini di via Ugo Bassi, al posto dei clienti mattutini ci sono lavoratori e lavoratrici con le braccia incrociate, che chiedono rispetto dei propri diritti. È la mobilitazione proclamata dalla Filcams Cgil Bologna, che ha coinvolto una ventina di dipendenti dei tre punti vendita di via Ugo Bassi, della Stazione Centrale e del laboratorio di Castel Maggiore, tutti gestiti attraverso un affitto di ramo d’azienda da Dolcevia Srl. Secondo il sindacato, la decisione di proclamare lo sciopero è «la risposta inevitabile» a una situazione che viene definita ormai non più sostenibile. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - La crisi della storica pasticceria Gamberini di Bologna: «Stipendi pagati a rate e carenze di organico, così non si va avanti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riaperta la storica pasticceria Gamberini di Bologna. “Ma la crisi non è ancora passata”La pasticceria Gamberini di Bologna ha riaperto oggi i locali di via Ugo Bassi, dopo un periodo di chiusura.

Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: “Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili”Le lavoratrici e i lavoratori della storica pasticceria hanno avviato uno sciopero, secondo quanto annunciato dai sindacati.

Temi più discussi: Sciopero alla storica pasticceria Gamberini, i dipendenti: Pagamenti in ritardo e nessun confronto con la società; Stipendi in ritardo e turni massacranti: i dipendenti di Gamberini in sciopero; Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili; 20 - 26 luglio 2026: Calendario scioperi, vertenze, mobilitazioni e iniziative promosse dalla Cgil.

La crisi della storica pasticceria Gamberini di Bologna: Stipendi pagati a rate e carenze di organico, così non si va avantiLa protesta dei lavoratori del caffè con tre sedi in città: secondo i dipendenti il malcontento si trascina da mesi senza che siano arrivate risposte concrete ... corrieredibologna.corriere.it

Sciopero alla storica pasticceria Gamberini, i dipendenti: Pagamenti in ritardo e nessun confronto con la societàLa mobilitazione indetta da Filcams Cgil in via Ugo Bassi a Bologna arriva dopo la crisi e il cambio di gestione che l’attività sta affrontando a partire dalla fine del 2025. Da mesi cerchiamo di res ... msn.com