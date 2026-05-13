La pasticceria Gamberini di Bologna ha riaperto oggi i locali di via Ugo Bassi, dopo un periodo di chiusura. La notizia è stata comunicata tramite un annuncio ufficiale, senza specificare le ragioni della chiusura precedente. La riapertura si inserisce in un momento di incertezza economica nel settore, anche se non sono stati forniti dettagli su eventuali interventi di restauro o modifiche alla sede storica.

Bologna, 13 maggio 2026 – La storica pasticceria Gamberini ha riaperto le porte della sede di via Ugo Bassi. Dopo lo stop di qualche giorno, dettato dalla crisi dell’ex proprietà dell’attività e anche dal mancato pagamento di alcune bollette che rendevano di fatto il locale inagibile, la più antica pasticceria della città (è nata nel 1907) è tornata operativa e pare che i bolognesi non vedessero l’ora. Infatti, c’è un via vai continuo sotto il portico di via Ugo Bassi, con il dehors di via Testoni pieno di clienti che spostano tazzine e vassoi con brioche e pasticcini. Ma nonostante le luci si siano riaccese (non si sono mai spente però nella sede in stazione centrale, al binario 1), le preoccupazioni rimangono e la crisi continua a essere presente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riaperta la storica pasticceria Gamberini di Bologna. “Ma la crisi non è ancora passata”

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