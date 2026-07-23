Le lavoratrici e i lavoratori della storica pasticceria hanno avviato uno sciopero, secondo quanto annunciato dai sindacati. Le motivazioni riguardano stipendi in ritardo e condizioni considerate inaccettabili. La protesta coinvolge le sedi di via Ugo Bassi, alla stazione centrale e il laboratorio di Castel Maggiore, tutti in affitto di ramo d’azienda a un’altra società. La decisione è stata comunicata da Filcams Cgil Bologna.

Bologna, 23 luglio 2026 – “ Filcams Cgil Bologna proclama lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati presso Gamberini in via Ugo Bassi, stazione centrale e laboratorio di Castel Maggiore tutti in affitto di ramo d’azienda a Dolce Via Srl ”. Con queste parole comincia il lungo messaggio per anticipare “una proclamazione che arriva dopo mesi di denunce, di mancati pagamenti degli stipendi e di notizie contraddittorie sullo stato aziendale – sottolineano i sindacati – Non è una decisione presa a cuor leggero: è la risposta inevitabile a una direzione aziendale che ha scelto di ignorare i propri lavoratori e i propri obblighi contrattuali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Gamberini, scatta lo sciopero alla storica pasticceria. I sindacati: “Stipendi in ritardo e situazioni inaccettabili”

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