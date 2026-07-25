La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due ricorsi relativi a leggi sul suicidio assistito. La decisione arriva a pochi giorni dall’approvazione di una normativa sull’argomento in Emilia-Romagna. La Corte ha anche criticato una legge regionale, chiedendo chiarimenti sul rispetto dei principi costituzionali. La sentenza riguarda i limiti delle leggi regionali in materia di fine vita e si inserisce nel dibattito in corso nel paese.

Con una curiosa coincidenza temporale, ieri – a ridosso dell’approvazione, nell’Emilia-Romagna guidata da Michele De Pascale, di una legge sul suicidio assistito – la Corte costituzionale ha preso due decisioni destinate a incidere nel dibattito italiano sul fine vita. Si tratta di due pronunciamenti distinti e dai quali, d’ora in poi, sarà impossibile prescindere.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Consulta silura i Cappato boys. E striglia la Todde: «Esonda»

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