Boys don’t cry perché il finale di The Boys è uno spreco

L’ultima puntata della quinta stagione di The Boys ha segnato la conclusione della serie, conclusione che ha diviso i fan. La serie, creata da Erik Kripke e basata sui fumetti di Garth Ennis, era iniziata con un grande entusiasmo nelle prime due stagioni. Tuttavia, a partire dalla terza, molti spettatori hanno ritenuto che la storyline e lo sviluppo dei personaggi non abbiano mantenuto le aspettative iniziali. La serie si è conclusa con un episodio che ha generato molte discussioni tra i fan.

The boys si è concluso, l’ultimo episodio della quinta stagione ha messo fine a questa agonia. La serie ideata da Erik Kripke e tratta dai fumetti del leggendario Garth Ennis era partita nelle prime due stagioni con un potenziale che poi è andato completamente sprecato. La storia di una squadra della Cia che deve sconfiggere questi Sup (super-eroi) al servizio di Homelander – metà politici e metà divi di Hollywood – è finita come peggio non poteva. L’agonia di una satira diventata farsa. Se all’inizio funzionava la serie riesce a intercettare una satira sulla società, hollywood e politica con l’intrattenimento di super-eroi che combattono tra vari strani feticismi sessuali e poteva davvero diventare un cult. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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