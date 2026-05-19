Dieci anni dopo la morte di Marco Pannella, il Comune di Milano ha deciso di intitolare i giardini di piazza Aquileia alla sua memoria. La cerimonia si è svolta in occasione dell’anniversario, con la presenza di rappresentanti dell’amministrazione e membri della comunità. Cappato ha commentato il ricordo di Pannella, sottolineando come la sua figura continui a parlare al futuro. La decisione si inserisce nelle iniziative della città per commemorare il leader del Partito Radicale.

Il Comune di Milano ha intitolato i giardini di piazza Aquileia a Marco Pannella in occasione del 10° anniversario della scomparsa dell’ex leader del Partito Radicale. “La memoria è qualcosa di vivo quando parla al futuro. La memoria di Marco Pannella parla al futuro, è fondamentale per il metodo: metterci sempre la faccia, altrimenti le idee in astratto non valgono nulla”, ha detto Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, sottolineando che i “diritti delle persone sono diritti universali”. “Sul fine vita stiamo aprendo un diritto con il corpo a corpo della non violenza. Ci stiamo riuscendo? Magari ci potremmo mettere meno tempo se il parlamento ascoltasse perché c’è chi non può aspettare per far valere il diritto a non subire un’agonia insopportabile”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dieci anni fa moriva Marco Pannella, Cappato: "La sua memoria parla al futuro"

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