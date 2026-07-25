La comunità piange Fausto Alderotti Perito prof e politico

A 82 anni, Fausto Alderotti, perito, docente e politico, è morto a causa di una grave malattia. Viveva a Larciano, dove era molto conosciuto e rispettato. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i residenti del paese.

A causa di una brutta malattia, all’età di 82 anni è deceduto Fausto Alderotti. Un personaggio molto conosciuto e stimato a Larciano, paese dove ha sempre vissuto. Per la sua professione lo conoscevano anche in altri comuni. Era perito industriale. Per oltre venti anni è stato insegnante di educazione tecnica alle scuole medie di Larciano. Lasciò l’incarico nel 1996 per dedicarsi alla sua attività di perito industriale, dove svolgeva il su lavoro di professionista, nei suoi studi prima a Larciano e poi a Lamporecchio. Fausto Alderotti era un uomo brillante, simpatico, sempre sorridente e di una profonda cultura tecnica ma anche generale. Appassionato di politica, Grazie alle sue doti nell’esprimersi con passione e convinzione riusciva sempre a catturare e coinvolgere l’attenzione di tante persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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