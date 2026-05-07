Carpi piange la prof e artista Leda Fantini

A Carpi si piange la scomparsa di Leda Fantini, insegnante e artista. È ricordata per aver trasmesso a numerosi studenti la passione per la storia dell’arte e il disegno. La sua presenza nel mondo scolastico e artistico ha lasciato un segno duraturo, con molte persone che ancora conservano il ricordo del suo insegnamento. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e allievi.

Ha saputo trasmettere la passione per la storia dell’arte e il disegno a più generazioni di studenti che non l’hanno mai dimenticata. È mancata ieri, a 90 anni, la professoressa e artista Leda Fantini, personalità di spicco nell’ambito artistico e culturale fabbricese. Per oltre quarant’anni la professoressa Fantini ha insegnato educazione artistica alle scuole medie Ciro Menotti di Carpi (sede dell’attuale biblioteca Loria). Negli ultimi anni la figlia Elisabetta Pozzetti (assessora del Comune di Fabbrico) le ha dedicato il libro ‘La Leda: le vite sottosopra di Leda Fantini’. Proprio a maggio scorso era iniziato un tour di presentazioni e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carpi piange la prof e artista. Leda Fantini Notizie correlate Fabbrico piange "La Leda", insegnante ed artistaFabbrico (Reggio Emilia), 6 maggio 2026 - Il mondo dell’arte e della cultura piange la scomparsa di Leda Fantini, 90 anni, a lungo insegnante alle... La Chiesa di Carpi piange la scomparsa di don Alberto BigarelliLa comunità diocesana di Carpi è in lutto per la scomparsa di don Alberto Bigarelli, deceduto all'età di 78 anni nelle prime ore di questa mattina,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Carpi piange la prof e artista. Leda Fantini; Fabbrico piange La Leda, insegnante ed artista. Carpi piange la prof e artista. Leda FantiniHa saputo trasmettere la passione per la storia dell’arte e il disegno a più generazioni di studenti che non l’hanno mai dimenticata. È mancata ieri, a 90 anni, la professoressa e artista Leda Fantini ... ilrestodelcarlino.it Fabbrico piange La Leda, insegnante ed artistaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Lutto per la scomparsa dell’artista e professoressa Leda Fantini Originaria di Fabbrico, docente per oltre quarant’anni alle medie Ciro Menotti di Carpi, lo scorso anno le è stato dedicato un libro - facebook.com facebook