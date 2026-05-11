Count Basie Lab | masterclass di improvvisazione jazz a cura del prof Fausto Ferraiuolo

Si è tenuta recentemente una masterclass di improvvisazione jazz presso il Count Basie Lab, condotta dal professore Fausto Ferraiuolo. L’evento ha previsto un percorso che unisce teoria e pratica, incentrato sull’approccio didattico di Barry Harris, riconosciuto come una figura di rilievo nel jazz contemporaneo. L’obiettivo era offrire ai partecipanti una giornata di approfondimento nel linguaggio jazz, con esercitazioni e spiegazioni sul metodo del maestro americano.

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