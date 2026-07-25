La Cavalcata di Satriano si svolgerà in un’edizione speciale per l’ottavo centenario francescano e in memoria di Giovanni Raspa, storico organizzatore e Conestabile della Staffa. La manifestazione si terrà nel rispetto delle tradizioni e si svolgerà come di consueto nel centro del paese. La celebrazione includerà sfilate e eventi dedicati al francescanesimo, con partecipanti provenienti da diverse zone. La data dell’evento è stata confermata per il prossimo fine settimana.

Sarà una “Cavalcata di Satriano“ speciale nell’ottavo centenario francescano e anche nel segno di Giovanni Raspa, Conestabile della Staffa della manifestazione della quale era storico organizzatore, recentemente e prematuramente scomparso. Cavalieri e appassionati di cavalli avranno tempo fino al 25 agosto prossimo per iscriversi all’ edizione numero 47 della “Cavalcata di Satriano 1226“, rievocazione storica che ricorda l’ultimo viaggio compiuto da San Francesco, ormai morente, da Nocera Umbra, verso la sua città natale, accompagnato da un gruppo di cavalieri. L’evento – promosso dalla Compagnia dei Cavalieri di Satriano, con il sostegno dei Comuni di Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina e della Regione Umbria – si terrà il 6 settembre 2026 e sarà speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “Cavalcata di Satriano“. Edizione speciale nell’ottavo centenario francescano

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