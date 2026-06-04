Ottavo centenario francescano | al Castello di Poppi una mostra evento sull’iconografia del santo e i preziosi Codici della Rilliana

Notizia in breve

Al Castello di Poppi è allestita una mostra dedicata all’iconografia di san Francesco d’Assisi e ai Codici della Rilliana, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. L’esposizione presenta riproduzioni e dettagli dei manoscritti medievali, con particolare attenzione ai disegni e alle miniature che illustrano la vita e i miracoli di san Francesco. La manifestazione rimarrà aperta fino alla fine dell’anno.