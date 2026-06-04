Ottavo centenario francescano | al Castello di Poppi una mostra evento sull’iconografia del santo e i preziosi Codici della Rilliana
Al Castello di Poppi è allestita una mostra dedicata all’iconografia di san Francesco d’Assisi e ai Codici della Rilliana, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. L’esposizione presenta riproduzioni e dettagli dei manoscritti medievali, con particolare attenzione ai disegni e alle miniature che illustrano la vita e i miracoli di san Francesco. La manifestazione rimarrà aperta fino alla fine dell’anno.
Arezzo, 4 giugno 2026 – In occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi, i l Casentino si conferma epicentro della spiritualità e della cultura medievale europea. Dal 14 giugno al 4 ottobre 2026, il Castello dei Conti Guidi a Poppi ospiterà la mostra evento "Francesco. Il Casentino, i Codici di Assis i, l’iconografia". L'inaugurazione ufficiale si terrà domenica 14 giugno alle ore 17:00. L'iniziativa, di alto valore scientifico, è curata da Dom Claudio Ubaldo Cortoni OSB Cam.,? Michel Scipioni e Francesco Traversi??. Il cuore dell'esposizione è rappresentato dalla straordinaria esposizione dei codici conservati nella Biblioteca Rilliana di Poppi, manoscritti di inestimabile valore storico originariamente provenienti dal Sacro Convento di Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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