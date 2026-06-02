È iniziata la quinta edizione di Drum 100 + 150 ad Ascoli Satriano, che ha portato la città a essere definita capitale internazionale del ritmo. La manifestazione coinvolge musicisti provenienti da vari paesi e si svolge con concerti e workshop. La cerimonia di apertura si è tenuta nel centro della città, con partecipanti e pubblico presenti. La manifestazione durerà diversi giorni e si concluderà con un evento finale.

FOGGIA - Ascoli Satriano si prepara a diventare la capitale internazionale del ritmo, dal 26 al 28 giugno con la nuova attesissima edizione di "Drum 100 + 150". L'evento, nato quasi come una scommessa con 69 batterie che suonavano in simultanea nella sua prima storica tappa, taglia il traguardo della sua quinta edizione e fa registrare numeri da record, con ben 250 batteristi pronti ad esibirsi all'unisono. L'eco della manifestazione ha ormai superato i confini nazionali e attira ad Ascoli Satriano musicisti e appassionati non solo da tutta Italia, ma anche da paesi come la Germania, il Lussemburgo e persino da Santo Domingo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ascoli Satriano capitale internazionale del ritmo: al via la quinta edizione di Drum 100 + 150

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ASCOLI SATRIANO (FG) - Capitale Internazionale del Ritmo: al via la Quinta Edizione di DRUM 100+150

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