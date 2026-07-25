Famiglie complicate, grandi spazi, giovani protagoniste e comunità in cui tutti sanno tutto di tutti: dieci serie perfette per chi ha amato il ritorno della famiglia Ingalls e l'atmosfera country di un tempo passato. Il reboot de La casa nella prateria, disponibile su Netflix, ha riportato sullo schermo un tipo di racconto sempre più raro, quello delle storie familiari fatte di relazioni, crescita e piccoli eventi spesso drammatici capaci di cambiare un'esistenza. La nuova versione dei romanzi di Laura Ingalls Wilder recupera un ritmo più paziente e uno sguardo attento alla vita quotidiana, trasformando la frontiera in uno spazio di formazione, tra difficoltà economiche, natura incontaminata e conflitti generazionali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La casa nella prateria su Netflix vi ha conquistati? 10 serie TV per ritrovare quelle emozioni familiari

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Rebecca Amzallag, actor, talks Netflixs Little House On The Prairie

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Praticamente è una tassa da pagare per esser trasmessi su Netflix (Casa nella prateria) x.com

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