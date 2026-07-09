La casa nella prateria | disponibile su Netflix il remake della storica serie western

La famiglia Ingalls si trasferisce nella prateria, affrontando le dure sfide della vita di frontiera negli Stati Uniti di fine '800. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Netflix Renews Little House on the Prairie Reboot for Season 2

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Temi più discussi: Tornano gli Ingalls, arriva La (nuova) Casa nella Prateria; La casa nella prateria, esce la serie reboot. Ecco cosa sapere, dalla trama al cast; 'La casa nella prateria', su Netflix il remake della storica serie tv; Le cinque serie tv da non perdere a luglio: torna La casa nella prateria.

Una Casa nella Prateria debutta su Netflix con la 2ª stagione già confermata reddit

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