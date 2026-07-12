Che fine hanno fatto gli attori de La casa nella prateria? Polemiche addii e nuove vite mentre la serie rinasce su Netflix

Per quasi un decennio ha raccontato la vita della famiglia Ingalls, diventando uno dei titoli più seguiti della televisione americana. Andata in onda dal 1974 al 1983, La casa nella prateria ha portato sul piccolo schermo l'universo creato da Laura Ingalls Wilder, seguendo le vicende di Charles e Caroline Ingalls e delle loro figlie nella frontiera del XIX secolo. A oltre cinquant'anni dal debutto, la serie è tornata al centro dell'attenzione grazie al remake prodotto da Netflix, disponibile dal 9 luglio 2026, che ripropone la storia con un nuovo cast e un approccio più vicino ai romanzi originali. Nel frattempo, i protagonisti della serie storica hanno seguito percorsi molto diversi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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La Casa nella Prateria (1974–1983): Che Fine Hanno Fatto (2026)

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