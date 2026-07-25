La buona cultura avvicina l’umanità alla natura

La religione ha sempre promesso vita eterna, giustizia divina e pace spirituale nell’Aldilà. Tuttavia, nessun defunto ha mai confermato o smentito se il servizio è stato di suo gradimento.

di Franco Luceri – La religione ha sempre promesso vita eterna, giustizia divina e pace spirituale nell’Aldilà. Ma nessun trapassato ha mai confermato o smentito se il servizio è stato di suo gradimento. Invece la cultura, ai suoi “fedeli” garantisce da vivi tre miracoli: rende gli istruiti più saggi, più ricchi e più liberi degli ignoranti, per poter governare popoli e stati da politici, industriali, e banchieri. Salvo poi scandalizzarsi del loro mal governo e dello sfascio insanabile che producono. Da questa tripla colossale falsificazione, scaturiscono a pioggia tutte le calamità che affliggono i popoli, indotte da azioni demenziali o rapaci dei “potenti” e reazioni punitive o assassine della natura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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What Did Ancient Humans Do All Winter

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