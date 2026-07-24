Sono state diffuse immagini di possibili nuove banconote in euro, che mostrano cambiamenti nei soggetti rappresentati. Le proposte includono il volto di una cantante e scene naturali come un uccello e un paesaggio fluviale, sostituendo le tradizionali architetture. Questi bozzetti sono ancora in fase preliminare e potrebbero essere soggetti a modifiche prima di eventuali emissioni ufficiali. Al momento non ci sono conferme sulla data di introduzione o sulla validità delle nuove banconote.

Aprire il portafoglio e trovare il volto di Maria Callas al posto delle architetture alle quali siamo abituati. Oppure pagare al bar con una banconota decorata da un martin pescatore e da un paesaggio fluviale. Non è ancora realtà, ma potrebbe diventarlo: l’Euro si prepara infatti al suo primo grande cambio d’immagine e la Banca centrale europea ha presentato i progetti rimasti in gara. Sono dieci le proposte finaliste tra cui individuare il futuro stile dei tagli da 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Una trasformazione importante, pensata non solo per rendere le banconote più moderne, ma anche per raccontare in modo nuovo l’identità del continente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le foto delle nuove (possibili) banconote, dalla cultura alla natura l’Euro si rifà il look

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