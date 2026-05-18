Mulino Bianco lancia la nuova campagna ' Dove la natura è una storia buona'
Dal 16 maggio on air il nuovo spot di Mulino Bianco che riporta al centro la valle del Mulino, i piccoli gesti quotidiani e il bisogno di ritrovare un legame più autentico con la natura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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