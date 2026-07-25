A Taurano, in provincia di Avellino, il distributore di benzina più vicino è stato chiuso, lasciando le aree remote senza punti vendita. L’amministrazione comunale ha deciso di gestire direttamente le pompe di benzina, offrendo carburante a prezzo calmierato. Questa scelta ha permesso di mantenere un servizio essenziale per i residenti, dopo la chiusura degli impianti gestiti da privati. Le pompe comunali rappresentano ora l’unica alternativa per l’acquisto di carburante in zona.

Uno dei primi vide la luce a Taurano, in provincia di Avellino: chiuso l’ultimo distributore di benzina, l’onere di gestire le pompe venne preso in carico dall’amministrazione comunale. A breve se ne avranno uno anche Ripatransone e Castignano, nell’Ascolano, dove – potere della transizione energetica – alle colonnine di diesel e benzina saranno affiancate anche quelle per la ricarica dei motori elettrici. C’è, poi, chi ha completato l’opera con l’installazione di un lavaggio automatico e chi ha trovato il modo per scontare il pieno alle famiglie più povere. La benzina del sindaco. Nella aree remote, vittime dello spopolamento, sempre più... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - La “benzina del sindaco”: nelle aree remote ecco i distributori comunali a prezzo calmierato dopo l’addio dei privati

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