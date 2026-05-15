Erano il terrore dei distributori di benzina | arrestati due rapinatori

Due uomini accusati di aver messo a segno rapine ai distributori di benzina sono stati arrestati dopo essere stati irreperibili dal 7 maggio, data in cui erano stati eseguiti due fermi su richiesta delle autorità. I sospettati, che erano ricercati da settimane, sono stati catturati dagli agenti in diverse località. Gli episodi di rapina avevano destato preoccupazione tra i gestori dei distributori nelle zone interessate. Le forze dell’ordine hanno confermato che le indagini sono proseguite fino all’arresto.

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