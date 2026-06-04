Il Comune di Cesena ha concesso a privati alcune aree verdi comunali, permettendo loro di curarle e valorizzarle. La decisione riguarda spazi pubblici destinati a parchi e giardini, affidati a soggetti privati tramite accordi formali. L’obiettivo è migliorare la manutenzione e l’aspetto delle aree verdi, coinvolgendo i privati in attività di cura e gestione. La procedura si basa su contratti di concessione, con durata determinata e specifici obblighi di manutenzione.

Il Comune di Cesena rilancia la collaborazione tra pubblico e privato per la cura del verde urbano con la pubblicazione di un nuovo avviso rivolto a imprese e soggetti interessati alla valorizzazione e manutenzione delle aree verdi comunali, comprese quelle situate all’interno delle rotatorie stradali e in altri punti strategici della città. L’iniziativa, approvata dalla Giunta comunale, punta a migliorare il decoro urbano e a contenere i costi di gestione sostenuti dall’ente. I soggetti che aderiranno al bando saranno chiamati a realizzare interventi di riqualificazione e a garantire la manutenzione delle aree assegnate, mantenendole in perfetto stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aree verdi comunali: "Concesse ai privati per valorizzarle"

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