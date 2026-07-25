Dopo una doppia sconfitta contro un ex campione unificato nel 2024, Tyson Fury ha ripreso l’attività nel pugilato. Recentemente ha sconfitto un avversario che aveva combattuto contro Klitschko, nel suo primo match dopo un anno e mezzo di inattività. Ora, Fury ha annunciato una nuova sfida contro un altro peso massimo, con l’obiettivo di conquistare una cintura mondiale.

Dopo la doppia sconfitta rimediata contro Oleksandr Usyk nel 2024, nei confronti che ai tempi valevano il titolo di Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi, Tyson Fury si è preso un anno e mezzo di pausa ed è poi tornato sul ring. Lo scorso 11 aprile regolò ai punti il russo Arslanbek Makhmudov e stanotte ha avuto la meglio sul polacco Mariusz Wach al May Muay Thai Stadium di Pattaya (Thailandia). Il già iridato della categoria regina ha rispettato il pronostico della vigilia contro il veterano 46enne, che molti ricorderanno per aver fronteggiato Wladimir Klitschko nel match che metteva in palio le corone WBA, IBF, WBO il 10 novembre 2012. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyson Fury spazza via un vecchio rivale di Klitschko e rilancia la sfida a Joshua. Varrà una cintura mondiale?

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Tyson Fury challenges Anthony Joshua after defeating Arlsanbek Mahkmudov | Netflix

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