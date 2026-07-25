Koné-United nessuna offerta ancora | gli inglesi pensano a inserire Rashford

Il Manchester United non ha ancora presentato un'offerta per Manù Koné, nonostante la richiesta della Roma sia di sessanta milioni di euro. La cifra richiesta dalla squadra italiana mantiene il giocatore fuori dalla trattativa attuale. I club coinvolti non hanno ancora avviato negoziati formali, e il Manchester United sta valutando eventuali mosse future senza aver fatto proposte ufficiali. La situazione rimane stabile, senza novità sulle trattative in corso.

Sessanta milioni. È questa la richiesta della Roma per Manù Koné, e proprio quella cifra tiene fermo, per ora, il Manchester United. Nessuna offerta è arrivata a Trigoria. Gli inglesi ci pensano, ma qualche dubbio in casa Red Devils c’è, eccome, su un investimento così pesante per un centrocampista. Lo scrive Gazzetta.it. Il nodo economico. Sessanta milioni sono tanti, e lo United lo sa bene. Da Manchester proveranno quindi a limare la richiesta giallorossa, cercando una strada che abbassi l’esborso cash. Non un’operazione semplice, viste le resistenze già manifestate dalla Roma su altre trattative in questa sessione di mercato. L’idea Rashford. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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