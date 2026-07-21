Soulé affondo Fiorentina | parti al lavoro Lo United prepara l' offerta per Koné

La Fiorentina sta negoziando con la Roma per il trasferimento di Matias Soulé, che si appresta a lasciare i giallorossi. I dirigenti viola sono in contatto con l'entourage del giocatore per definire i dettagli dell'accordo. Nel frattempo, il Manchester United sta preparando un'offerta per il centrocampista Koné. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulle cifre o le modalità di eventuali trasferimenti.

Roma e Fiorentina sono al lavoro per trovare un'intesa per Matias Soulé. I dirigenti viola sono in costante contatto con l'entourage dell'argentino, destinato a lasciare i giallorossi. Il neo ds della Fiorentina Fabio Paratici vorrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto mentre i Friedkin puntano all'obbligo: Soulé, che ha un contratto fino al giugno 2029, vuole un posto da titolare. Per Koné il Manchester United è pronto all'affondo: 45 milioni di sterline la cifra che il Red Devils sarebbero disposti a mettere sul piatto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il giocatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento in Premier League. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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