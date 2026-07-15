DAZN trasmetterà gratis la Kings World Cup Clubs 2026 in diretta dal 26 luglio

DAZN trasmetterà gratuitamente tutte le 27 partite della Kings World Cup Clubs 2026 dal 26 luglio. La piattaforma ha ampliato l’accordo con la Kings League, offrendo in diretta l’intero torneo. La trasmissione sarà disponibile senza costi per gli utenti. La competizione coinvolge club provenienti da vari paesi e si svolgerà nel corso di circa due settimane.

DAZN amplia l'accordo con la Kings League e trasmetterà gratuitamente tutte le 27 partite della Kings World Cup Clubs 2026. DAZN, la principale piattaforma mondiale di intrattenimento sportivo, ha ampliato la sua partnership con la Kings League assicurandosi i diritti internazionali della Kings World Cup Clubs 2026, che sarà trasmessa in diretta e gratuitamente dal 26 luglio al 1° agosto. DAZN trasmetterà tutte le 27. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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