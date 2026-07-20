Marchisio presenta la Kings World Cup Clubs da giocare in Italia | Livello alto 27 partite in 7 giorni

La Kings World Cup Clubs si svolgerà a Milano dal 26 luglio al 1° agosto, per la prima volta in Italia. La competizione coinvolgerà 16 squadre che disputeranno 27 partite in sette giorni. Claudio Marchisio ha confermato il livello elevato della manifestazione, sottolineando la grande quantità di incontri in poco tempo. La competizione si svolgerà in diverse strutture della città durante tutta la settimana.

La Kings World Cup Clubs al via a Milano, per la prima volta in Italia, dal 26 luglio al 1° agosto. Claudio Marchisio: "Parteciperanno 16 squadre che faranno 27 partite in 7 giorni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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