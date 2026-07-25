Un tribunale di Bologna deve decidere sulla richiesta di riconoscimento economico per il lavoro svolto da un pilota di Formula 1, ora leader del campionato mondiale. La causa è intentata da un ex team manager che lo scoprì a otto anni in kart e sostiene di aver contribuito alla sua carriera. Il pilota, che ha raggiunto il massimo in F1, chiede di essere riconosciuto anche economicamente per il proprio percorso.

Giovanni Minardi lo scoprì a otto anni, quando Kimi Antonelli era soltanto un bambino velocissimo su un kart. Ora che quel talento è diventato il leader del Mondiale di Formula 1, chiede al Tribunale di Bologna che gli venga riconosciuto anche il valore economico del lavoro svolto. Mentre il bolognese prepara il GP d’Ungheria, con sei vittorie e 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, resta aperta la causa civile intentata nella seconda metà del 2025 dal suo primo manager, figlio di Gian Carlo, fondatore della storica scuderia di Faenza. Al centro ci sono la rottura del mandato di rappresentanza, compensi ritenuti non corrisposti e una richiesta di risarcimento che coinvolge anche i genitori di Antonelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Kimi Antonelli dalle piste di F1 al tribunale: Minardi fa causa al baby fenomeno della Formula 1

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